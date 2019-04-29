Apple принимает меры против приложений, которые борются с телефонной зависимостью

Вкратце: в рамках своих усилий по сокращению времени, затрачиваемого на просмотр устройств, многие люди используют приложения для отслеживания экрана, которые дают оповещения и статистику использования телефона. Но после внедрения собственных инструментов Apple начала предпринимать действия по ограничению или запрету сторонних приложений под видом защиты конфиденциальности.





Независимо от того, согласны ли вы с тем, что зависимость от смартфона является реальностью, нельзя отрицать, что некоторые люди проводят много часов в день, уставившись в свой смартфон. В попытках сократить это время, некоторые обратились к приложениям для отслеживания пользовательской активности, которые уведомляют владельцев, если они потратили больше времени, чем они хотели.

В iOS 12 Apple включила собственную функцию отслеживания экрана. Но с тех пор они также тихо принимают меры против сторонних производителей приложений, эффективно вытесняя конкурентов из бизнеса. Вчера газета New York Times сообщила, что в прошлом году «Apple удалила или ограничила по крайней мере 11 из 17 самых загружаемых приложений для экранного времени и родительского контроля» из App Store.

В разговоре с «Times», пресс-секретарь Apple Тэмми Левин сказала: «Мы относимся ко всем приложениям одинаково, включая те, которые конкурируют с нашими собственными сервисами». Но это выглядит несколько подозрительно, учитывая время их действий против экранных трекеров.

Учитывая кураторскую роль Apple в качестве владельца App Store, они проверят и утвердят десятки, если не сотни, версий каждого приложения-нарушителя, прежде чем принять решение, что такие приложения нарушают их условия.

Одним из таких приложений было Freedom, приложение для отслеживания экрана с почти миллионом загрузок. Руководитель Freedom Фред Штутцман (Fred Stutzman) сказал, что «мотивация Apple на самом деле иная, нежели помочь людям решить проблему. Вы действительно поверите, что Apple хочет, чтобы люди проводили меньше времени на своих телефонах?»

The Times сообщает, что по крайней мере два из пострадавших разработчиков приложений, Kidslox и Qustodio, подали жалобу в управление по вопросам конкуренции Европейского Союза. Будет не удивительно, если другие последуют его примеру.

