Любители игр празднуют выход смартфона Black Shark 2

В подразделении Xiaomi создали новый игровой смартфон – представители Redmi показали следующего представителя Black Shark 2. Интересный прототип анонсировали в качестве топового устройства для фанатов мобильных игр.





Почему Black Shark 2 является топовым? Первая причина – это 6,39-дюйовый дисплей, который появился на базе AMOLED. Экран создан инженерами Samsung.

Вторая причина – смартфон использует технологию Magic Press, она в состоянии распознавать до 7 уровней нажатия. Во время игры экран можно разделить на равные две половины, каждая будет реагировать на нажатие.

Третья причина — это наличие в аппаратной системе смартфона усовершенствованной системы охлаждения. Кстати, такая система не имеется даже в таких аппаратах, как Galaxy S10 и iPhone XS Max. Система не дает нагреться корпусу при интенсивной работе выше 45°С.

Следующая причина – увеличенная емкость аккумулятора в 1,6 раза. С батареей 4000 мАч смартфон теперь поддерживает подзарядку силой 27 Вт в 6 раз быстрее. При этом процесс подзарядки можно осуществлять во время игры.





Ещё разработчики добавили боковые антенны для Wi-Fi и LTE, чтобы уровень сигнала не падал или не перекрывался во время игры. Black Shark 2 имеет Snapdragon 855, 6/128 ГБ. Смартфон доступен пока для продажи в Китае.

Стоимость версий Black Shark 2:

1. 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = 3199 юаней или $476;

2. 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ = 3499 юаней или $521;

3. 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = 3799 юаней или $565;

4. 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ = 4199 юаней $626.