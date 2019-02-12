В безрамочном смартфоне Xiaomi использует новое решение

Дизайнеры компании решили воспользоваться стилистикой нового измерения в оформлении безрамочного дисплея. Для Xiaomi это решение станет революционным, отмечают аналитики.





Напомним, вот уже несколько месяцев производители стараются укрепить свое положение на рынке, для этого нужно вернуть пользователей на рынок. В этих целях компании в мобильной индустрии создают новые тренды, так, сегодня можно наблюдать неожиданную тенденцию по созданию интересных безрамочных аппаратов.

Первым производителем, который уменьшил рамки и увеличил экранное пространство в своих аппаратах является Apple. Компания отметила, что данную тенденцию будет продолжать. Но самым серьезным производителем является компания Oppo, которая разместила фронтальную камеру под экран.





Разработчик Xiaomi выступил важной инициативой в создании собственного безрамного экрана, все края которого будут изогнутыми. Однако новый безрамочный дизайн Xiaomi может создать некоторые проблемы. Судя по снимкам, Xiaomi готовит экран, все края которого изгибаются. Этот дизайн обойдется очень дорого для разработчика. Поэтому дисплей станет самым дорогим компонентом в комплектации аппарата. Все свои смартфоны компания не сможет оборудовать дорогими частями.