Xiaomi планирует представить оригинальный мини-термос

Этот бытовой предмет является необычным, разработчики объединили в одном корпусе термос, чашку и чайник. Недорогой чайник имеет небольшие размеры, его можно легко пометить в обычную сумку.



Пока Xiaomi объявила о сборе средств для коммерческого выпуска своего чайника, получивший название Yunmi Travel Electric Cup. Продукт будет выпущен путем общественного финансирования. Пользователи, выделив небольшую сумму, могут стать владельцами интересной комбинации из чашки, чайника и термоса.

Yunmi Travel Electric Cup будет выполнен из нержавеющей стали, емкость его составляет 400 мл, а весь не более 500 г. Шнур питания размещен в нижней части термоса. Материалы, использованные для создания термоса, полностью отвечают стандартам для пищевых продуктов — GB4806.

В комплектацию термоса включен высокочувствительный сенсорный переключатель, после его нажатия вода нагревается за 5 минут до 50 градусов Цельсия, которая будет поддерживаться в термосе до 12 часов. Желающие купить такой термос первыми должны будут выделить $14. Компания уже собрала 218% суммы для производства устройства.

