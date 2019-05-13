Можно ли ускорить зарядку батареи и повысить ёмкость?

Оказалось, что это возможно с помощью инновационного материала. Многие открытия учёные делают совершенно случайно. Материал, позволяющий существенно ускорить зарядку аккумулятора, а также повысить ёмкость зарядной батареи телефона, появился именно таким образом.





В реальности это открытие позволяет сократить время подзарядки смартфонов, и увеличивает почти на половину ёмкость аккумуляторов. Если верить заявлениям, ученым удалось совершенно случайно наткнуться на способ, позволяющий быстро заряжать аккумуляторы.

Ученые изначально занимались разделением кристаллов фосфора в условиях 2-х мерной плоскости на слои, в процессе этого они заметили, что разделенные ленты имеет некоторые свойства. Ширина этих лент помогает точно настроить некоторые их характеристики, например, быстрее пропускать электричество. Кроме того, полученная фосфориновая нанолента имеет невероятную гибкость, они могут повторить изгибы любых поверхностей и форм.

Структура наноленты позволяет заряженным ионам быстро перемещаться внутри аккумулятора, они начинают быстрее двигаться в 1000 раз. В реальности это означает значительное сокращение времени подзарядки.





На данный момент это открытие можно увидеть на лабораторном уровне. До внедрения технологии потребуется время, а до его коммерческого использования желание производителей. Около 100 научных работ показали многообещающий потенциал инновационных нанолент.

Важно помнить, что самые известные научные открытия, которые сделали нашу жизнь более комфортной, произошли случайно, например, случайные явление стали причиной появления тефлона и пенициллина. Созданные фосфорные наноленты станут базовым строительным блоком для появления многих революционных технологий и устройств.



