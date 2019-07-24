Aroma Bit предлагает смартфон с датчиком запаха

Компания разрабатывает специальный «нос» для телефона, который сможет учуять запах в районе 1 кв. мм, таким образом, эта способность у смартфона будет даже лучше, чем у людей.





В Aroma Bit заявили, что уникальный кремниевидный датчик будет небольшим, но с высокими показателями действия. Кроме того, разработчики сейчас стараются сделать так, чтобы датчик не сильно повлиял на стоимость смартфона. Датчик от Aroma Bit создается по технологиям рецепторной мембраны и высокочувствительной ионной визуализации. Второе решение – это технология, предложенная японским учёным Казуки Савада из Технологического университета Тоёхаси.

Ранее Aroma Bit создала минидатчик запаха, он сейчас успешно продается на рынке. В данной разработке применяется сенсорная подложка Quartz Crystal Microbalance. Она имеет сверхвысокую чувствительность. Теперь компания занимается уменьшением размеров датчика в целях расширения использования его в различных областях.

Так, Aroma Bit в ближайшее время сможет предложить «нос» для носимых устройств. Новый датчик будет иметь более 1200 рецепторами, а его размеры не будут превышать 1 мм2.