Смартфон Nubia Red Magic 3 выходит на мировой рынок

Отличный смартфон с охлаждающим вентилятором ожидался давно. Бренд NIBIA является очень популярным на азиатском рынке, поэтому будет любопытно, как себя новинка покажет на мировом рынке смартфонов.





Интерес компании к игровым телефонам большой, а появление уже третьего поколения Nubia Red Magic говорит о том, что разработчик будет плотно заниматься выпуском таких смартфонов. Модель после официального представления в Китае появится в Европе, Великобритании, США, Канаде, Австралии, Израиле, Гонконге, Японии, Сингапуре и Индонезии.

Самой лучшей частью этого телефона является вентилятор охлаждения, который установлен внутри Red Magic 3. В его создании инженеры отказались от применения технологии жидкостного охлаждения. Турбовентилятор внутри смартфона в состоянии увеличить теплообмен на 500%.

Смартфон получил и другие преимущества: 3D стереодинамик, а также Game Boost – кнопку для игр. Аппарат оснащен 6,65-дюймовым экраном и аккумулятором 5000 мАч.



Цены на Nubia Red Magic 3:

— версия 8/128 Гб предлагается за 479 евро;

— версия 12/256 Гб предлагается за 599 евро.

