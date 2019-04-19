Игровой смартфон Nubia Red Magic 3 станет мировым хитом

Игровой рынок, несмотря на кризис в мобильном мире, развивается динамично, поэтому у смартфонов для геймеров прекрасное будущее. 28 апреля в продажу выходит новый игровой телефон Nubia Red Magic 3, этот смартфон отличается мощным аккумулятором.





О Nubia Red Magic 3 уже известно многое, кроме производительного аккумулятора, устройство получает поддержку супербыстрой подзарядки силой 30 Вт.

Производитель выдает подробности смартфона порциями, но эксперты уверены, что аппарат наделен возможностями, которые имеет топовые смартфоны, например, смартфон получил SoC Snapdragon 855.





Ранее Nubia Red Magic 3 прошел испытания в таких бенчмарках, как AnTuTu и Master Lu, которые присудили игровому шедевру самые высокие баллы. По тестам Master Lu смартфон заработал 470 тыс. баллов, став рекордсменом в своей категории. Результаты теста сформированы по следующим категориям: производительность Snapdragon, объёмы памяти и GPU.

Результаты по тестам AnTuTu также оказались на высоте, Red Magic 3 легко обогнал с 437 524 баллами своего основного конкурента Xiaomi Black Shark 2, который получил 430 882 балла. На тестах этого бенчмарка смартфон обошел все телефоны с ТОП-рейтинга AnTuTu за март месяц. Тогда лидером Топ-10 был объявлен Xiaomi Mi 9 Explorer Edition, который получил 372 072 балла.





Самый мощный игровой смартфон, по оценкам аналитиков, быстро займет лидирующее место в рейтинге аналогичных аппаратов. Хотя покупку топового Nubia Red Magic 3 не смогут себе позволить многие молодые пользователи, которые считаются целевой аудиторией для игровой индустрии.

Сегодня в среднем сегмента смартфонов появляются отличные игровые устройства с хорошими показателями. В линейках Galaxy и Oppo можно найти достаточно хорошие смартфоны с игровыми возможностями. Поэтому производителю Nubia Red Magic 3 придется поработать над повышением спроса на свой продукт.