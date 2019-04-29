Смартфон Nubia Red Magic 3 - настоящий игровой инструмент

Ранее компания ZTE обещала представить смартфон, ориентированный на вкус геймеров. Смартфон Nubia Red Magic 3 был анонсирован в Китае, компания организовала специальное мероприятие для этого знаменательного события.





Новый смартфон получил прекрасный экран Full HD + с HDR-разрешением, 6,65 дюймовый HDR AMOLED дисплей работает с частотой 90 Гц обновления изображения. Это сделает игру ещё более захватывающей. Помимо того, смартфон базируется на мощном Snapdragon 855, а память аппарата увеличивается до 12 ГБ.

Интересно, что Nubia Red Magic 3 получил новейшую жидкостную систему охлаждения, эту технологию компания представила впервые. Другие игровые представители Red Magic используют так называемое «пассивное» охлаждение. Red Magic 3 использует специальный «торфяной» вентилятор, работающей на технологии жидкостного охлаждения. В смартфоне теплопередача увеличивается почти на 500%.

Для комфорта игроков в смартфоне используется прошивка Red Magic Game Space 2.0 Ek, которая выполняет следующие задачи:

— редактирует и мгновенно запускает мобильные игры;

— настраивает производительность и скорости работы вентиляторов, отслеживает температуру в аппаратной систему;

— собирает статистику в реальном режиме, блокирует игровые уведомления, сохраняет игровые видео и другое.





В смартфоне установлена 48 Мп камера Sony IMX586, она установлена на задней панели, а на передней работает 16 Мп камера. Предусмотрены и двойные стереодинамики, работающие по технологии DTS: X 3D audio. Рамки по бокам оснащены сенсорными триггерами, устраняющие использование некоторых аксессуаров для геймпада, подсветка RGB в кнопках сделают процесс более эффектным. Следующей особенностью Nubia Red Magic 3 является аккумулятор 5000 мАч с мощностью подзарядки 27 Вт – часовую игру можно будет играть всего с 10-минутной зарядкой.

