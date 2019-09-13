Новый iPhone стал хитом до начала продаж

Компания объявила о начала предзаказов, а объём бронирования новинок превысил все прогнозы – спрос составил более 200%. Таким образом, предзаказ на iPhone 11превысил заказы на iPhone XR. Для предзаказа доступны следующие продукты: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и Apple Watch Series 5.



Смартфоны линейки iPhone 11 поступят в продажу через несколько дней. Магазины и электронные площадки начинают принимать от поклонников марки предварительные заказы. В Китае продажами новинок, кроме официального магазина Apple, будет заниматься китайский магазин Tmall. На данной площадке предзаказ оформили уже 1 миллион человек.

Однако большинство пользователей выбирают только одну модель — iPhone 11 стоимостью $699. Именно эта модель должна стать самой продаваемой в этом году. Представители Apple заявили, что никаких проблем с дефицитом новых смартфонов не будет, в компании позаботились о поставках в достаточном объёме новых аппаратов.

В России предзаказы начинаются 18 сентября. Россиянам будет предлагаться коллекция новинок в следующих конфигурациях, базовые модели:

iPhone 11 64 ГБ — 59 990 рублей

iPhone 11 128 ГБ — 64 990 рублей

iPhone 11 256 ГБ — 73 990 рублей

Старшие модели новых iPhone будут доступны в следующих вариантах:

iPhone 11 Pro 64 ГБ — 89 990 рублей

iPhone 11 Pro 256 ГБ — 103 990 рублей

iPhone 11 Pro 512 ГБ — 121 990 рублей

iPhone 11 Pro Max 64 ГБ — 99 990 рублей

iPhone 11 Pro Max 256 ГБ — 113 990 рублей

iPhone 11 Pro Max 512 ГБ — 131 990 рублей

Умные часы Apple Watch Series 5 можно будет купить за 32 990 рублей. Напомним, смарт-часы получили AlwaysOn Display.