Опубликовано первое фото Huawei P30 Pro в упаковке

Самый ожидаемый смартфон в упаковке появился в соцсетях. Новинка облачена в корпус цвета Breathing Crystal. Фото появилось на страницах Slashleaks, данный ресурс часто публикует эксклюзивные снимки пока ещё неанонсированных аппаратов.





На некоторых фото можно заметить упаковки стразу двух новинок Huawei P30 и P30 Pro. Надписи на упаковке подтверждают, один из аппаратов – это Huawei P30 Pro имеет 8/256 ГБ. Известно, что модели серии Huawei P30 могут выполнять несколько функций – это возможность одновременной видеозаписи на два модуля в оптической системе смартфона. Напомним, первый показ серии пройдет в Париже уже завтра.

Сразу после презентации смартфон начнут предлагать в формате предварительных заказов. Важно отметить, что непосредственно перед выходом компания внесла определенные изменения в интерфейс Huawei P30 – улучшено оформление и представлены новые красочные темы.





Особенности Huawei P30 Pro: 6,47-дюймовый экран OLED HDR – 2340х1080 пикселей, процессор на 4-х ядрах Kirin 980, графика Mali-G76MP10 GPU, аккумулятор 4200 мАч, версии памяти: 8 ГБ LPDDR 4x RAM, 128/256/512 ГБ с возможностью расширения до 256 ГБ. Поддержка Android 9 и EMUI 9, а также Dual SIM Камеры 8/20/40 Мп и фронтальная 32 Мп и др.