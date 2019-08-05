Apple отчиталась за третий финансовый квартал 2019 года

Компания несколько дней назад обнародовала свой отчёт за финансовый триместр и впервые за 7 лет доходы американской компании с продаж iPhone оказались меньше на 50% от всей выручки Apple, а айфоны всегда считались флагманом «яблочного» производства.



Компания смогла улучшить свои показатели за счёт продаж фирменных сервисов, динамика прибыли от этих программ и приложений достигла рекордных сумм. Отчёт показал, что Apple существенно увеличила финансы на новые разработки. По итогам трех месяцев Apple потратила на исследования $4,2 миллиарда, а всего будет выделено на данное направление $16 миллиардов за этот год.

Причиной высоких инвестиций со стороны Apple в разработку новых технологий является уменьшающий спрос пользователей на iPhone, который начал терять лидерство на мировом рынке. Возможно, Apple сможет улучшить положение дел за счёт выпуска очередного инновационного iPhone.

Если Apple в третьем квартале потратила на разработки всего 7,9 % от доходов, то расход Microsoft и Google в этом направлении составил 13,4% и 15,7% соответственно. На данный момент Apple занимается разработкой первых ARM-процессоров для Mac и модемов 5G для своих аппаратов.

