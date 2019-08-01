Samsung объявила результаты третьего квартала

Экономические результаты оказались в плюсе, хотя в компании не очень рады этим показателям. Реальная прибыль южнокорейского производителя обрушилась почти в 2,5 раза, Samsung может похвастаться только ростом поставок фирменных дисплеев.



30 июня завершился второй квартал для южнокорейской компании, по его итогам Samsung обнародовала финансовый отчет о результатах своей работы. Операционная прибыль компания показала отрицательный результат – спад составил 56% в денежном исчислении – это $5,56 млрд. За прошлый год по итогам второго квартала прибыль составила $13,3 млрд. В направлении выпуска смартфонов прибыль снизилась на 42%. Если продажи флагманских аппаратов снизились, то выручка от бюджетных аппаратов Galaxy А выросла на 8%.

Результаты показали, что доходы компании остались прежними в следующих направлениях:

— выпуск чипсетов 5G;

— поставки датчиков камеры (датчик 64MP)

— производство подэкранных датчиков отпечатков пальцев;

— выпуск автомобильных процессоров Exynos и приложений IoT.

В компании прогнозируют стабильные показатели в полупроводниковом бизнесе, а рост ожидается во второй половине 2019 года. Высокий спрос ожидается на модули NAND и DRAM. На данный момент самым прибыльным подразделением компании является Samsung Display, доходы которого составили $6,64 млрд., за второй квартал 2018 года компания за поставки дисплеем выручила $4,79 млрд.

