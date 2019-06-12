Apple готова перенести сборку iPhone из Китая в другую страну

Производством айфонов занимается компания Foxconn, которая заявила о возможности переноса производства аппаратов в другие регионы. Президент США анонсировал введение новых налогов на китайскую продукцию. Известно, что огромную долю из общего объёма поставляемых из Китая товаров в Америку составляют электроника и мобильные аппараты.



Самый культовый продукт американской индустрии iPhone производится в Китае. По мнению аналитиков, трудности, которые выпали на Huawei, являются лишь началом всех проблем. В будущем от решений Трампа могут пострадать и американские производители Apple, Arm и Google, а торговая война между США и Китаем только начинается.

Если новые налоги на китайские товары будут введены, тогда произойдет существенное повышение цен на товары. Как только Foxconn перенесет производство iPhone из Китая, то Apple обязательно потеряет часть прибыли. Глава тайваньской компании заявил, что Foxconn – ключевой партнер американцев и всегда готова вывезти свое производство, если потребуется. Кстати, 25% производственных мощностей по производству iPhone и iPad уже находятся за пределами Китая. Некоторые подразделения компании уже действуют во Вьетнаме. На данный момент Apple не может отказаться от привлечения иностранных компаний для производства, так как у неё нет достаточных мощностей для выпуска большого количества коммуникаторов.





Напомним, аналитики из WPP и Kantar составляют список самых ценных брендов в мире BrandZ. В этом рейтинге Apple сегодня находится на второй позиции – стоимость компании составляет $309,5 млрд., таким образом, годовой рост производительности компании составил 3%.



