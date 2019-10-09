Смартфон Huawei 10 скоро на рынке

В самое ближайшее время Huawei 10 выпускает свое новое устройство на международный рынок. Смартфон Huawei Enjoy 10 ориентирован на пользователей, которые интересуются телефонами среднего класса. Аппарат имеет ряд интересных особенностей.



Китайский технологический гигант долго работал над моделью Enjoy 10 Plus, но не торопился выпускать телефон на другие рынки. Модель примечательна прежде всего хорошей комплектацией и разумной ценой. Новый Huawei использует 6,59-дюймовый экран — 1560х720 пикселей. Аппаратная система телефона оснащена 8-ядерным процессором Кирин 710F – это 4-ядерный Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц и 4-ядерный Cortex-A53 с 1,7 ГГц.

Телефон будет использовать оперативную память 4/6 ГБ и встроенную — 64/128 ГБ, память можно увеличить до объёма 512 ГБ. В систему камеру включены 48-мегапиксельная основная камера, ещё два датчика 2 Мп датчики и 8 Мп фронтальная камера.

В Китае смартфон Huawei Enjoy 10 буду предлагаться с аккумулятором 4000 мАч. Пока не ясно, сможет ли Huawei использовать приложения для Android в этой модели? В комплектации заявлена поддержка интерфейса EMUI 9.1 на базе Android 9 Pie. Смартфон имеет гибридную Dual SIM. Размеры устройства составляют 159,81х76,13х8,13 мм, вес — 176 г.

