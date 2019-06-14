Google Pixel 4 почти скопировал дизайн iPhone XI

О дизайне нового смартфона Google Pixel 4 будут много разговоров, так как интернет-гигант решил позаимствовать некоторые решения у своего конкурента производителя iPhone. Как правило, китайские компании Huawei, Oneplus и Xiaomi охотно делятся новостями относительно своих новых телефонов, теперь Google решил последовать этому примеру.





Googel Pixel 4 будет представлен в октябре, а изображение грядущего телефона просочилось в соцсети. Новинка напоминает iPhone 2019 года. Даже среди поклонников айфонов такая структура камеры вызывает множество дискуссии.

Что включил Google в свою квадратную систему Pixel 4 – это две основные камеры, одна их которых имеет стандартный телеобъектив, камеру 3D ToF и двухцветную светодиодную вспышку. В смартфоне сканер отпечатков пальцев с задней панели перемещен под экран.



