Утечка показала квадратную камеру будущих iPhone

Компании Apple пока ни разу не удалось избежать утечек перед осенним анонсом. Живые фото, которые были выложены в соцсети, подтверждают, что камера у новых iPhone будет размещена в квадратном отсеке. Свою новинку Apple покажет в сентябре этого года, как обычно.





Специалист по утечкам Ben Geskin стал инициатором этой инсайдерской новости, он опубликовал в Twitter реальную фотографию чехлов, которые подготовлены специально для iPhone.

Снимки показывают, новые яблочные аппараты будет оснащены квадратной фото и видеосистемой. Блок основной камеры состоит из трех модулей. Также чехол имеет дополнительные отверстия для светодиодной вспышки и лазерного автофокуса.

Кстати, пока фанаты Apple очень негативно относятся к данному решению, их огорчил новый дизайн. Но многие производители смартфонов заинтересовались подобной идеей, Например, компания Google с удовольствием воспользовалась новым решением и ожидаемый Google Pixel 4 получит аналогичное размещение камеры.