Сюрприз от компании OPPO – новый телефон Reno A

Китайский производитель дома представил новую модель под названием OPPO Reno A. Телефон среднего класса обещает стать востребованным не только в Китае, его также анонсировали и в Японии. OPPO ранее объявила о готовности поставлять флагманские и сверхмощные мобильные аппараты Reno Ace и K5, а появление модели Reno A станет настоящим сюрпризом.





Бюджетный телефон Reno A оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с Full HD + разрешением. Аппарат использует встроенный сканер отпечатков и восьмиъядерный Snapdragon 710. Объём памяти также солидный для недорогого смартфона: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти. Есть и поддержка интерфейсов Android 9 Pie и Color OS 6.

Смартфон получил основную: 16-мегапиксельную и 2-мегапиксельную камеры, а также 25-мегапиксельную фронтальную камеру. Мощность аккумулятора составляет 3600 мАч. Смартфон облачен в супер защищенный корпус со свойствами водонепроницаемости и пыленепроницаемости по стандартам IP67. Параметры нового устройства составляют 158,7х75,2х8,6 мм и вес — 182 г.

Новый телефон ожидается на прилавках магазинов уже 18 октября. Стоимость модели в Японии составляет 35 800 иен или $332. Представители компании пока не уточняют, появится ли смартфон Reno A на международном рынке.



