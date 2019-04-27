Xiaomi снова доминирует в Индии - седьмой квартал подряд

Китайский производственный гигант Xiaomi неплохо держится на мировом рынке смартфонов. В Китае можно сказать, дела идут неплохо, но в Индии бизнес идет на отлично.





Xiaomi поднялась на вершину индийского рынка смартфонов в третьем квартале 2017 года. Согласно отчету Canalys, Xiaomi снова возглавляет индийский рынок смартфонов в первом квартале 2019 года. Это седьмой квартал подряд, когда компания остается на вершине.





Китайский производитель удержал первое место с долей рынка 31%. За Xiaomi стоит Samsung с долей 24%, далее идут Vivo и Oppo, которые занимают 15% и 9% рынка соответственно. Рассматривая фактические поставки, Xiaomi отгрузила 9,5 млн. телефонов, что на 4,3% больше, чем в прошлом году, в то время как поставки Samsung составили 7,3 млн. единиц, что на 1,8% меньше, чем в предыдущем году.





Vivo значительно продвинулась, отгрузив 4,5 миллиона единиц, что на 108,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. OPPO идет ровно — 2,8 млн. поставок — на 1% больше, чем год назад.

На Facebook уже отметили: «Это сезон семерок». Очевидно, что Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 и Redmi 7, выпущенные в этом году, сыграли важную роль в продажах Xiaomi. Поскольку марка Redmi теперь независима, мы бы хотели видеть Redmi отдельно, как Huawei и Honor.