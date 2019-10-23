Первое изображение iPhone 12 рассекречено

Станет ли ожидаемая модель iPhone первым смартфоном американской компании с поддержкой 5G. Свежие изображения показали, что iPhone 12 нового поколения имеет все-таки некоторые конструктивные различия.





После выпуска iPhone 11 компания Apple подверглась острой критике, ведь ни одна новая модель не смогла предложить поддержку 5G. Американский производитель не может активно продавать свой iPhone 11 на основных рынках индустрии. Как правило, пользователи Америки и Японии перестали покупать телефоны без такой поддержки, также европейские пользователи уже нацелены на покупку телефонов 5G. В число таких телефонов входят смартфоны от Samsung, Huawei, OPPO и Xiaomi.

Снимки показали, iPhone 12 не будет иметь челку и разъём для зарядки. На снимках есть и боковая часть телефона, там теперь заметна полоска для антенны. В новом iPhone эта полоска будет теперь шире обычного и она изготовлена не из пластика, скорее всего это будет стекло, керамика или сапфир. Компания сделает это ради того, чтобы устройство принимало надежный сигнал в сетях 5G.

Время покажет, вернут ли эти нововведения тех пользователей, который сегодня выбирают другие смартфоны с 5G, в экосистему iOS. Главное, что первые утечки о iPhone 12 начали появляться в сети. Судя по этим новостям, компания существенно поменяет свой подход к выпуску своих смартфонов.