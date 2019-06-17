Появились первые четкие изображения iPhone XR

Компания Apple готовится представить в сентябре очередную новую модель iPhone. Анонс пройдет в соответствии с многолетними традициями, однако создатели аппарата обещают радикальные изменения в дизайне.





Недавно источники показали изображение iPhone XR 2019. Представленные фотографии оказались самыми четкими изображениями айфона, снимок корпуса позволяет наглядно представить основные детали внешнего облика коммуникатора.

Изображения iPhone XR 2019 свидетельствует о том, что инженеры Apple не сделали ничего, чтобы датчик 3D-распознавание лиц стал более компактным. Также фото подтверждают данные о том, что дизайн основной камеры изменился – блок для камеры на задней панели увеличился. Камера в iPhone XR 2019 теперь имеет всего два модуля, хотя некоторые версии могут получить и тройную основную камеру. При этом все версии новинки имеют одинаковый размер квадратного блока для фото и видеосистемы.

Компания не отказывается от классической «челки», новый аппарат оснащен большим вырезом под фронтальную камеру. Напомним, такой вырез появился два года назад в iPhone X, затем его скопировали почти все китайские производители. Позже китайцы стали использовать каплевидный вырез под камеру, но Apple не стала ничего менять.