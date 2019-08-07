Apple будет бесплатно раздавать iPhone хакерам

Самым дорогим во всех смыслах является iPhone, даже прототипы без полноценной версии ОС продаются за невероятные суммы. Компания решила предложить хакерам прототипы iPhone. Они в свою очередь с радостью примут такой подарок. Во-первых, чтобы принять участие в акции, во-вторых, в надежде обнаружить в аппарате с незащищенным ПО скрытые уязвимости.





При этом Apple будет предлагать предпродажные модели уже действующих iPhone, как стало известно на конференции хакеров Black Hat. Компания только выдвигает одно условие: прототипы могут получить только специалисты, которые занимаются информационной безопасностью. Политику компании можно объяснить тем, что так снизится роль хакерского сегмента уязвимостей и повысится безопасность айфонов.

Хакеры обожают прототипы, которые не имеют серьезной защиты. Им открываются все слабые стороны прошивки. Они быстрее обнаруживают бреши. Затем с их помощью можно легко взломать систему безопасности актуального iPhone с полной версией ПО.

Кстати, многие разработчики занимаются настоящей охотой за прототипами, например, специалисты из компаний Cellebrite и GrayShift прославились, создав специальные программно-аппаратные инструменты для взлома iPhone. Сегодня с их помощью можно подобрать пароль айфона за несколько секунд.