Преимущества и недостатки Apple iPhone XS Max

Продажи долгожданного XS Max начались в России с конца сентября прошлого года. С того времени флагманский айфон в нашей стране приобрел много поклонников. Но, вместе с тем, существуют мнения, что его воплощение нельзя назвать идеально соответствующим высокой цене.

Достоинства XS Max

Огромный OLED-экран, имеющий диагональ 6,5 дюймов;



Уникальный по производительности процессор Bionic;

4 Гб операционной памяти;

Двухмодульная камера и др.





Следует сказать об увеличенной степени прочности защитного стекла данного аппарата. Оно обеспечивает повышенную стойкость к любым механическим повреждениям.

Обрамление имеет глянцевый оттенок. Такого эффекта удалось достичь благодаря технологии PVD-покрытия.

Размеры нового «яблочного» смартфона на самом деле внушительные и составляют 157,5х77,4х7,7 мм. При этом вес довольно приемлемый – всего 208 г.

Главная отличительная особенность этой модели – дисплей Super Retina HD. Его разрешение достигает 1242х2688 рх. Пропорции экрана – 18:9. Он занимает больше 82% фронтальной части телефона. Увеличенное разрешение стало причиной того, что создателям флагмана пришлось даже переделывать некоторые игры и приложения специально под него.

Кроме того, дисплей отличает высокая контрастность и резкость, насыщенность цветовой палитры. Они делают работу с телефоном при ярком солнечном свете максимально комфортной. Экран поддерживает целый ряд именитых опций — Apple True Tone, HDR10, формат цветов Р3.

Повышенную производительность флагмана обеспечивает чип А12 Bionic. Это многофункциональная система с 6 ядрами. Два из них работают на отклик, другие – отвечают за результативность. Во время «тяжелых» процессов ядра активируют 100% мощности. Поэтому решение любой задачи происходит за секунды.

XS Max работает до 50% быстрее предыдущих моделей. Его производительность ощутимо выше. Это ярко заметно по тому, как быстро телефон открывает программы, обрабатывает видео, загружает игры и др.

Размер оперативной памяти в 4 Гб позволяет открывать и работать в 10 приложениях одновременно, а также делает возможным полноценное использование усовершенствованного функционала видеокамеры.





Максимальная модификация ПЗУ также оказалась увеличена до 512 Гб. 1/2 терабайта – это действительно совершенно иные возможности по сравнению с прошлыми моделями, где максимумом были 256 Гб.

Нельзя не отметить отдельно портретный режим нового аппарата от компании Apple. Он позволяет делать фотоснимки с эффектом углубленной резкости и размытости заднего плана. Это достигается благодаря поддержке А12 Bionic, а также инновационному сенсору фотоаппарата.

Но главное достоинство камеры XS Max – это инновационный Smart HDR. Он дает возможность предельно четко отображать детализацию даже при затененной съемке.

Очевидные преимущества касаются и нового формата записи видеороликов. Помимо значительно лучшего качества камеры, флагман XS Maх отличает функционал стереозвучания. В телефоне присутствуют стереодинамики, которые на 50% громче, чем аналогичные динамики в прошлых моделях Apple. Поэтому снятые видео можно полноценно смотреть прямо на нем без переносов на другие устройства. Кроме того, камера обладает интеллектуальной опцией стабилизации видео.

К числу неоспоримых достоинств флагмана относится и длительность его работы. Он способен работать на 1,5 часа дольше без подзарядки, чем предыдущая 10-ая модель. В разговорном режиме телефон не садится 25 часов. Рекордом для прошлых «яблочных» девайсов было 20 часов непрерывного разговора.

Словом, автономность данного гаджета находится на высшем уровне. Даже менее мощные и производительные смартфоны не смогут похвастаться подобными результатами. При этом, сам по себе аккумулятор не отличает особенная емкость. В данном случае Apple демонстрирует чудеса оптимизации. Кроме того, новая система iOS показывает отличное взаимодействие с батареей XS Max.

При этом сама зарядка производится довольно быстро. Телефон поддерживает опцию скорого заряда. Благодаря ней половина аккумулятора заряжается за полчаса.

Усовершенствования затронули и влагозащиту. Усиленное стекло и классическая форма оправы из хирургической стали позволили оборудовать XS Max защитой от влаги и пыли стандарта IP68 в противовес стандарту IP67 у предыдущей модели. Теперь «яблочный» смартфон способен легко продержаться под водой на глубине 2 м около получаса.

Наконец, стоит сказать о том, что в случае с данной моделью в компании Apple решили повысить качество окраски боковой грани корпуса. Дело в том, что на покраску предыдущих моделей поступали нечастые, но все же жалобы. Поэтому этот пункт претерпел большие изменения. Теперь краска не начнет слазить даже спустя десятки лет.

Недостатки модели

В числе недостатков пользователи указывают на то, что несмотря на наличие дополнительной сим-карты, воспользоваться ей пока невозможно. Дело в том, что эта опция будет строго виртуальной, что требует дополнительной поддержки от операторов связи.

Модель с двух сторон покрыта защищенным стеклом. Это выглядит красиво, но если смартфон разбить, то его ремонт обойдется неимоверно дорого. Кроме того, за счет стеклянных поверхностей телефон очень скользкий. Поэтому его нельзя использовать без чехла. А чехлы к данной модели, как и любые аксессуары Apple, стоят совсем не дешево.

В комплектации модели не предусмотрено наличие беспроводной зарядки и аудиоадаптера. Их необходимо покупать отдельно. При довольно высокой стоимости телефона это кажется странным. Кстати, именно цену большинство и считают самым внушительным недостатком флагманского телефона.