Представлен искусственный интеллект General Mobile Assistant

Первый в мире инновационный сервис для Android-устройств анонсировала компания General Mobile, которая работает в 34 странах мира. Известный международный бренд разработал мобильный ассистент, действующий на основе искусственного интеллекта.





General Mobile Assistant, как и платформа Android, обещает стать демократичной программой. Так как внедряемая новейшая технология будет доступна для потребителей по экономичным ценам.

Представитель компании заявил, что General Mobile Assistant могут активировать через приложение Google Now. Также разработчики обещают добавлять новые функции в будущем в программу, чтобы служба помощника облегчала жизнь пользователей Android-смартфонов. Уникальный мобильный сервис может «заставить» владельцев телефонов на платформе Google использовать свои устройства наиболее эффективно.





Напомним, General Mobile Assistant доступен для установки уже с 15 марта в качестве продукта программного обеспечения для повышения производительности Android-смартфонов.



