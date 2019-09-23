Ожидается анонс Xiaomi Mi Mix Alpha

Однако пока поклонники могут довольствоваться сообщениями от авторитетных инсайдеров. Смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован 26 сентября. По информации некоторых источников, эта модель получит некоторые новые разработки и они ранее не были известны в мобильном мире. Сегодня Xiaomi конкурирует с OPPO в области развития технологии быстрой подзарядки телефонов. Кроме того, именно Xiaomi первой показала тестовый телефон с технологией экранной камеры.



Компания выложила плакат, посвященный новой модели, и сопроводила изображение с надписью: «Каким путем мы (компания Xiaomi) должны идти в период 5G?» Затем перечисляются все последние инновации, и ставится многоточие.

Судя по интригующей надписи, компания Xiaomi готова пробовать что-то новое в грядущем телефоне из серии Mi Mix, например, в новинке будет представлена технология экранной камеры. Во время тестов были обнаружены проблемы с качеством изображений, которые разработчики делали с помощью этой технологии. Теперь Xiaomi решила эти проблемы. Кроме того, компания готова выпустить в первый в мире телефон, в котором экран занимает 100% пространства лицевой стороны телефона.

