Эксперты Antutu назвали самые мощные смартфоны

Популярный бенчмарк изучил характеристики смартфонов, которые выходят в начале этого года. Безоговорочным лидером списка Antutu стал смартфон ZTE Nubia Red Magic Mars.





Составители рейтинга Antutu проверили возможности смартфонов с поддержкой Android. Интересно, что десятке лучших оказались известные китайские флагманы и игровые телефоны, в частности сразу пять позиций в списке отданы аппаратам Huawei и Honor, которые также используют интерфейс EMUI 9. Все эти смартфоны опираются на однокристальной Kirin 980, а смартфон ZTE, который стал самым лучшим, оснащен Snapdragon 845.

Напомним, лидер ZTE Nubia Red Magic Mars не первый раз занимает прекрасные позиции в разных рейтингах. Этот игровой телефон успешно дебютировал на домашнем сегменте в декабре. Ещё предстоит мировой релиз аппарата. В Antutu устройство «заработало» 320 990 очков – это рекордный показатель для аппаратов с Snapdragon 855.





Модель Red Devils Mars имеет полноэкранный 6-дюймовый дисплей – 2160х1080 пикселей, объёмы памяти 6-10/64-256 ГБ, аккумулятор 3800 мАч. Среди лучших бенчмарк назвал также телефоны таких марок, как Xiaomi, OnePlus, Vivo и Asus. Средний балл в Antutu этих аппаратов составляет 295 000.