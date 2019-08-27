В сеть просочились подробности Huawei Nova 5T

Аппарат только ждал своего анонса, теперь он рассекречен со всеми подробностями. Новый телефон от Huawei готов к выпуску в серии Nova – он выходит под именем Huawei Nova 5T. Сегодня уже компания проведет официальную презентацию новинки.



На первый взгляд новый Nova 5T почти не отличается от ранее представленной модели Nova 5, который недавно показали на выставке в Малайзии. Именно в этих аппаратах Huawei впервые покажет новый логотип Nova, кроме этого, разработчик сделал более красочным корпус телефона — на его задней панели можно увидеть привлекательные узоры.

Производительность телефона обеспечивают процессор Kirin 810 с мощностью 7 нм и аккумулятор 3500 мАч. Другие Huawei Nova 5T: 6,39-дюймовый дисплей OLED HDR – 2340Х1080 пикселей, 8/128 ГБ, возможность расширения памяти до 256 ГБ, Dual SIM, поддержка EMUI 9.1.1 и Android 9.

Видео и фото возможности телефона: трехкамерная система — 48, 16 и 2 Мп, светодиод вспышка, фронтальная камера 32 Мп. Телефон получил датчик отпечатков пальцев и разъём для наушников. Размеры модели: 157,4х74,8х7,33 мм с весом 171 г.



