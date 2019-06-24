Объявлена дата анонса смартфона Xiaomi CC9

Компания предложила пользователям полюбоваться красочной галереей, которая сделана с помощью камеры нового смартфона. Пока не ясно, что скрывается под буквами CC, вариантов много.



Xiaomi уже сделала официальное заявление, что дебютный показ серии состоится 2 июля. В презентации покажут смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e. Представители компании в соцсетях Xiaomi CC9 описали такими эпитетами: креативный, уверенный, постоянный, обязательный, милый, умный и безумный. Сделан намёк на то, что камера будет работать с одного клика и она будет инновационной.

Также производитель подтвердил, что новый Xiaomi получает обновленную анимацию при активации и загрузки свежей версии MIUI.

Напомним, новинка является общим продуктом двух компаний – Xiaomi и Meitu. Сотрудничество этих компаний давно бурно обсуждается специалистами мобильной индустрии, а недавно компания сертифицировала 3C-телефон и прототип появился на сайте TENNA.

Технические детали нового телефона пока не раскрываются, ранее компании готовили и новый женский телефон. В Xiaomi говорят, что этот амбициозный телефон должен встряхнуть азиатский рынок. Компания готова продолжать победные выпуски и после выходов Redmi и Mi 9.

Предполагается, что в Китае ожидается выход Xiaomi Mi CC9, а на мировом рынке модель будет именоваться Xiaomi Mi A3. Аппарат очень напоминает Mi 9, которая имеет тройную камеру на задней панели и вырез в форме капли для камеры на экране.



