Заменит ли смарт-браслет Nubia Alpha смартфон?

Альтернативные устройства могут стать популярными благодаря компактности, многофункциональности и умеренной цене. Некоторым производителям стало трудно конкурировать на рынке смартфонов, поэтому они выходят на другие сегменты.





На Mobile World Congress компания Nubia показала свой вариант умных часов. Модель Nubia Alpha является браслетом нового поколения. Она выходит в двух различных версиях.

Первый вариант является моделью с соединением Bluetooth, цена этого варианта составляет 449 евро. Эту модель можно использовать совместно с мобильным телефоном. Вторая модель имеет SIM-карту и поддержку LTE, стоимость версии — 549 евро. LTE-модель Nubia Alpha используется в качестве самостоятельного мобильного устройства, который может заменить смартфон.

По мнению специалистов, вряд ли этот браслет появится в ближайшее время, компания представила данный продукт нового поколения в качестве концептуального прототипа. По мнению дизайнеров, пользователь, нося браслет с 4-х дюймовым экраном, будет ощущать некоторый дискомфорт из-за веса и объёма браслета. Конструкция Nubia Alpha получилась огромной.





Браслет оснащен и камерой для осуществления фото и видеосъёмок с использованием прошивки Alpha OS.



