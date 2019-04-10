Власти Китая намерены запретить майнинг

Жители Поднебесной являются самыми активными добытчиками криптовалюты. Китайские чиновники пришли к выводу, что майнинг нельзя назвать небезопасным занятием. Власти решили, что этот бизнес наносит существенный вред окружающей среде, а в стране проблема сохранения природы считается самой острой.





Однако власти пока не сформировали свои требования, поэтому до настоящего момента неясно, каким образом будет введен запрет, было заявлено, что скоро будет введен закон, который на официальном уровне запретит майнинг.

Интересно, что многие страны до сих пор не определились относительно будущего криптовалюты, которая перестала быть игрушкой группы энтузиастов. Сформировался один из самых успешных рынков в мировом масштабе. Если в Китае могут запретить криптовалюту, то в некоторых странах власти всячески способствуют развитию данного направления.





Национальный регулятор Китая утверждает, майнинг нужно запретить из-за огромного расхода ресурсов и загрязнения окружающей среды. Пока только опубликован проект документа о запрете майнинга в стране, в нем не представлен план действий государства и не названа дата начала запрета. Китайцы могут высказать свое мнение относительно данного запрета до 7 мая.

Если запретные нормы введут, то на рынке криптовалют могут произойти существенные изменения. Ведь в стране находятся более четверти пулов по добыче всех мировых майнинговых центров. Возможно, именно этот документ и спровоцировал неожиданный рост Bitcoin во всем мире.