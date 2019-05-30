Показался Google Pixel 4 с защитным экраном

Смартфон впервые появился на качественном фото. Google Pixel 4 имеет узкий подбородок, а также сдвоенную фронтальную камеру. Плёнку для защиты экрана предоставила компания Skinomi.





Пленка под названием TechSkin выполнена из прочного и эффективного защитного материала. Производитель использует этот материал для оборудования автомобилей класса люкс.

Skinomi уже начала принимать заказы на свою пленку, которая выпускается специально для экрана Google Pixel 4. По заверениям производителя, TechSkin является самая прочной пленкой на данный момент. Её почти невозможно заметить, так как она практически копирует все вырезы и форму экрана. Пленка защитит экран от ударов и царапин, так как имеет уникальный защитный слой, и не будет желтеть благодаря ультрафиолетовой обработке.

Судя по картинке, Google Pixel 4 получил узкие рамки и сдвоенную фронтальную камеру, которая установлена в правом верхнем углу. Первые заказчики начнут получать свой смартфон, начиная с 20 ноября 2019 г.

