Рейтинг Xiaomi: топ-5 смартфонов 2019 года

В линейке китайского бренда есть модели на любой вкус. Нужен недорогой смартфон с шикарной батареей, крутой камерой и шустрым процессором? Redmi Note 8 вам точно понравится! Любите насыщенные и яркие краски AMOLED экрана? Присмотритесь к Mi A3. Надоели каплевидные вырезы для фронталки? В Mi 9T вырезов на экране нет.

Ищите оптимальный баланс цены и спецификаций? Вам нужен Mi 9 Lite. Для самых требовательных в колоде Xiaomi есть козырной туз Mi 9 Pro. О плюсах и минусах лучших моделей бренда рассказываем в рейтинге «Топ-5 Xiaomi 2019 года выпуска», подготовленном нашими коллегами из редакции сайта о смартфонах Five-Inches.

Redmi Note 8

Представленный в августе RN8 уже появляется на прилавках европейских магазинов. Изучая характеристики Redmi Note 8, сразу обращаешь внимание на хорошую батарею, быстрый чип, 4 камеры и большой экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В общем, основные потребности пользователя удовлетворены.





Выглядит Redmi Note 8 эффектно, дизайн выдержан в классическом стиле со сканером отпечатка на крышке. Картинку показывает экран с диагональю 6.3 дюйма. Камер четыре, с основным модулем 48 Мп на сенсоре Samsung, широкоугольным объективом, специальной камерой для макросъемки и портретным датчиком 2 Мп для эффекта боке.

Солидное время работы от одного заряда обеспечивает батарея 4000 мАч. За быстродействие отвечает 11 нм процессор Snapdragon 665. В Redmi Note 8 есть разъем 3.5 мм для аналоговых наушников. Зарядное устройство подключается к телефону через Type-C. Есть слот для карты microSD.

Xiaomi Mi A3

Второй участник рейтинга Топ-5 смартфонов Xiaomi 2019 предлагает инновационные решения, которых не было в Redmi Note 8. В частности, датчик отпечатка пальца в Mi A3 находится не на задней панели, а в экране — решение в духе времени, которое популярно и востребовано среди покупателей.





Преимуществом Mi A3 (в сравнении с Redmi Note 8) является камера. Да, камер здесь меньше — «всего» три, — но зато основной модуль оснащен крутейшим сенсором Sony IMX586. Компанию главной камере составляют датчик для эффекта боке и ширик с разрешающей способностью 8 Мп. Что касается специальной камеры для макросъемки (она есть в Redmi Note 8), мы сильно сомневаемся в том, что она действительно необходима. И тесты это подтверждают.

Большой плюс Mi A3 — AMOLED панель, которая обеспечивает максимально яркую, контрастную и сочную картинку. Но поскольку стоит Mi A3 дешевле, чем Redmi Note 8, без подвоха тут не обошлось.

Серьезным недостатком модели является низкое разрешение экрана — 1560 на 720 пикселей. Пиксели можно разглядеть невооруженным глазом, так что если вы привыкли к дисплею с высоким разрешением, Xiaomi Mi A3 вряд ли станет правильным выбором.

Xiaomi Mi 9 Lite

Хотите получить все козыри Redmi Note 8 и Mi A3 в одном телефоне? Тогда обратите внимание на Mi 9 Lite, в техническом паспорте которого нет явных слабых мест.





Питается Mi 9 Lite от аккумулятора 4030 мАч, есть быстрая зарядка. За вычислительную мощность отвечает шикарный 10 нм процессор Snapdragon 710. Камера тройная, с широкоугольным модулем и портретным датчиком для эффекта боке.

Дисплей — AMOLED с диагональю 6.39 дюйма и разрешающей способностью 2340 на 1080 пикселей. В общем, классный набор характеристик, который удовлетворит потребности большинства пользователей.

Вишенка на торте — невысокая стоимость новинки, представленной осенью 2019 года. Стоит Mi 9 Lite около 300 долларов, и это в странах Восточной Европы. Если не гонитесь за флагманом, можно остановиться на Mi 9 Lite и прекратить поиски.

Xiaomi Mi 9T

Специально для тех, кто не готов останавливаться на телефоне среднего класса, пусть и с очень хорошим техническим паспортом, Xiaomi приготовила шикарный смартфон, занимающий в линейке бренда почетное место между середняками и флагманами.

Xiaomi Mi 9T — европейская версия смартфона Redmi K20, который наделал много шума, но продается только в Китае. За быстродействие отвечает 8 нм процессор Snapdragon 730, со скоростью тут работы полный порядок. Емкость аккумулятора — 4000 мАч. Экран — 6.39 на матрице AMOLED Full HD+. Камера — тройная, с телевиком и широкоугольным модулем.





Фишка смартфона в том, что фронталка расположена на «подъемнике». Благодаря этому решению экран удалось очистить от челок и бровей. AMOLED дисплей занимает почти всю площадь передней панели; смотрится Xiaomi Mi 9T очень эффектно. Сканер отпечатка находится в экране, есть разъем 3.5 мм. Многих обрадует то, что в этой модели есть NFC!

Xiaomi Mi 9 Pro

Первое место в рейтинге занимает Xiaomi Mi 9 Pro — обновленный флагман, представленный в сентябре 2019 года. В отличие от обычного Mi 9, в этой модели стоит разогнанный чип Snapdragon 855+. Аккумуляторную батарею прокачали до 4000 мАч. Добавили быструю зарядку мощностью 45 ватт и беспроводную от адаптера питания на 30 ватт. Есть версия с модемом Qualcomm X50, хотя для наших широт поддержка 5G пока не актуальна.





В Xiaomi Mi 9 Pro три камеры. Основная построена на сенсоре IMX586, а компанию ей составляют широкоугольная камера на 16 Мп и телевик с разрешающей способностью 12 Мп. В наличии ИК-порт. Есть NFC. Дактилоскопический датчик — в дисплее.

Рейтинг смартфонов Xiaomi 2019: итоги

Компания Xiaomi предлагает интересные модели во всех ценовых сегментах. Мы не рассматривали дешевые Redmi, поскольку им в рейтинге Топ-5 явно не место. Нет смысла брать бюджетник, если с небольшой доплатой можно купить Redmi Note 8 или Mi A3 с очень крутым техпаспортом. Ну а если бюджет покупки выше 350 долларов, можете выбирать из флагманов и продвинутых середняков с шикарным балансом цены и характеристик!