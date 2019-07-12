Новинка Oppo впервые получила Snapdragon 665

Засветился неизвестный смартфон Oppo – его рабочий номер CPH1931. Под таким кодом аппарат разместили в базе организации Bluetooth SIG. Смартфон прошел сертификацию в этой организации по категории «Новые мобильные устройства».





Кстати, почти схожий номер CPH1831 относится к смартфону Oppo R15 Pro, он более известен под другим названием Oppo R15 Dream Mirror Edition и продается в Китае. Не так давно компания отказалась от развития серии Oppo R, поэтому новинка может быть из другой серии.

Смартфон не только — первый аппарат производителя на платформе Snapdragon 665, но и будет оснащен супераккумулятором 5000 мАч. Помимо того, модель CPH1931 будет оснащена 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+. В Oppo CPH1931 поддерживаются интерфейсы Color OS 6.1 и Android 9.

Напомним, компания Oppo стала официальным спонсором спортивных соревнований. Ранее производитель поддерживал производство ювелирных украшений в Барселоне. В компании заявили о том, что Oppo будет спонсировать теннисный турнир Wimbledon.





Официальный фотограф Уимблдона Джед Джед Лестер заявил, что будет делать снимки с соревнований с помощью смартфона Oppo Reno 5G. Специалисты отмечают, что этот камерофон оснащен прекрасной оптикой с 10-кратным зумом, а качество снимков, сделанных с помощью Reno 5G, являются поразительными. В свою очередь, вице-президент компании Брайан Шен отметил, что Oppo гордится сотрудничеством с Уимблдоном.