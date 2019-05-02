Redmi X - флагман с всплывающей селфи-камерой - фото

Не успели утихнуть споры и сравнения между Note 7 Pro и Realme 3 Pro, как мы уже начинаем наблюдать новое соперничество между брендами Realme и Redmi, так как кажется, что оба бренда находятся на грани топовых среднебюджетных устройств с всплывающими камерами (Realme X против Redmi X).





В то время как компания Redmi — дочка Xiaomi — напрямую не подтвердила существование такого устройства, в сети несколько часов назад опубликовали видео на Weibo в котором главным героем был смартфон Redmi с фронтальной всплывающей камерой selfie, и теперь мы получаем новые изображения крупным планом предполагаемого телефона Redmi.





Просочившиеся изображения Redmi X подтверждают, что он будет оснащен полноформатным дисплеем без рамки, всплывающей камерой для селфи и, более того, изображения показывают, что устройство получит тройную заднюю камеру, подобная расположению камеры на Mi 9 — запущенном ранее в этом году. На одном из изображений также изображен Mi 9, который выглядит поразительно схожим. Мы также можем увидеть розничную коробку предполагаемого Redmi X, которая еще раз подтверждает, что устройство будет продаваться как Redmi X.





Мы не уверены, какой будет начинка, но по слухам, смартфон может стать флагманским устройством, а это значит, что у него будут самые современные характеристики, включая набор микросхем Snapdragon 855, 48-мегапиксельную камеру и, возможно, увеличенную батарею с поддержкой быстрой зарядки.

Мы пока воздержимся от предположения о возможной дате запуска, но мы обязательно сообщим вам об этом, как только получим что-то определенное.