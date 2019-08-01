Samsung представила свой новый планшет Galaxy Tab S6

В линейке планшетных аппаратов производителя эта модель является первой по определенным параметрам. Южнокорейская компания очень скромно презентовала Samsung Galaxy Tab S6, даже не была организована специальная пресс-конференция.





Galaxy Tab S6 получился стильным и лаконичным, планшет оснащен сдвоенной основной камерой. В комплектацию включен стилус S Pen, он обладает суперчувствительностью и поддержкой технологии Air Actions, которая позволяет жестами управлять воспроизведением видео и презентациями, при этом не обязательно касаться планшета.

Также планшет имеет встроенные датчики отпечатков пальцев и распознавания лиц.

Планшет облачен в корпус, который тоньше, чем Galaxy Tab S4. Толщина нового планшета составляют 5,7 мм – это на 0,2 мм толще, чем размеры Galaxy Tab S5e, который на данный момент является самым тонким южнокорейским планшетом. Чтобы сделать корпус нового устройства более тонким, разработчик уменьшил ёмкость зарядного оборудования до 7040 мАч. Хотя и он позволяет воспроизводить видео 15 часов. Общая масса планшета — 420 г.

Galaxy Tab S6 будет использовать 10,5-дюймовый Super AMOLED экран — разрешение 2560х1600 пикселей. Аппаратную основу планшета составляет платформа Snapdragon 855. Оптическая система состоит из основной камеры с модулями 5 и 13 Мп, а также из фронтальной камеры 8 Мп с опцией Live Focus.





Android-планшет предлагается в трех цветах: Rose Blush, Cloud Blue и Mountain Grey. Цена новинки: за версию с 128 Гб — $649, а за версию 256 Гб — $729. Продажи стартуют в этом месяце. Первые покупатели получают бесплатные подписки YouTube Premium и Spotify Premium.