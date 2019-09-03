Необычный смартфон Xiaomi Qin 2 поступил в продажу

Даже цена новинки оказалась необычной – она предлагается за $69. В начале лета Xiaomi через специальный сайт по сбору средств организовала инвестирование по производству смартфона Xiaomi Qin 2. Телефон имеет самый вытянутый 5,05-дюймовый экран – с соотношением сторон 22,5:9, а аппаратная комплектация в телефоне самая простая.





Со дня старта сбора денег пользователи перечислили на создание нестандартного смартфона Xiaomi Qin 2 более $1 миллиона. Теперь новинка поступает в продажу. Разработчиков смартфона поддержали 15,5 тысяч пользователей. Первые пользователи, которые поддержали своими перечислениями идею, уже начали получать смартфоны.

Другие технические возможности смартфона: разрешение дисплея — 1540x576 пикселей, процессор Spreadtrum SC9832E, ОЗУ 1 Гб и 32 Гб внешней памяти, 5-мегапиксельная камера заднего вида, фронтальная камера отсутствует, поддержка Android Go, зарядная батарея 2100 мАч, порт USB-C, разъём для наушников 3,5 мм, ИК-датчик с функцией пульта дистанционного управления и др.

Смартфон работает в сетях четвертого поколения. Новинка предлагается в корпусах красного, розового, синего и черного цветов.

Кстати, не все в индустрии поддержали эту идею китайском компании: предлагая супер дешевые телефоны, производители топовых телефонов, сокращают объём у себя оборудование и другие ресурсы. Дешевые телефоны не способствуют внедрению многих новшеств в мобильной сфере, например, дизайн телефонов, а из-за этого доступные телефоны теряют свою привлекательность.