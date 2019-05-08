Google Play Protect теперь сканирует больше приложений каждый день, чем людей на Земле

Google Play Protect исполняется уже почти два года, с тех пор, как он был представлен в 2017. Этот инструмент сканирует все приложения, установленные на вашем телефоне, на наличие известных вредоносных программ — будь то из Play Store или из загруженного APK. На Google I/O 2019 было показано, что Play Protect теперь сканирует 50 миллиардов приложений каждый день.





Это число было объявлено как акцент на на конфиденциальности и безопасности во время основных презентаций сегодня. С момента своего появления в Play Protect появилось несколько улучшений, например, новый интерфейс, добавленный ранее в этом году, хотя для большинства людей он по большей части остается тихим и ненавязчивым компонентом.