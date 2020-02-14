Безопасность общего хостинга: как защитить ваш сайт?

Для обеспечения бесперебойной работы вашего сайта, еще на этапе выбора хостинга следует обратить внимание на многие нюансы, о которых должен побеспокоится ответственный хостинг-провайдер. Помимо этого каждый владелец сайта должен знать комплекс мер предосторожности, ведь предупрежден — значит вооружен. В этой статье мы разберем на ком лежит ответственность за безопасность сайта и рассмотрим подробнее каждый ключевой момент.





На что обращать внимание при выборе хостинга?

Сервер должен располагать достаточным количеством ресурсов.

Провайдер должен работать с последней версией программного обеспечения.

Бекап или резервное копирование данных должно быть регулярным.

Соединение с вашим компьютером должно быть защищенным.

Должны поддерживаться все последние обновления приложений и скриптов.

Каждая загрузка программ на сервер должна быть под контролем.

Размещайте свой сайт на сервере с достаточным количеством ресурсом

Все очень просто, дело в том, что от пропускных способностей зависит выдержит ли защита DDos-атаки (отказа в обслуживании) или нет.

DDos-атака представляет собой хакерскую атаку, которая преследует цель создать полный отказ в обслуживании. В таком случае все ресурсы перестают быть доступны пользователям. На деле же такая атака ограничивает скорость обработки запросов, которые поступают с одного IP-адреса или по заданному ключу. Для каждого домена создается зона так называемой распределяемой памяти и устанавливается максимальный размер всплеска запросов. Когда поступающие запросы превышают заданное ограничение, обработка начинает задерживаться и в результате постепенно достигает максимального всплеска. После такого скачка на сайте выдает белый экран и ошибку 503.





Помимо DDos-атак есть еще XSS-атаки, когда используя определенный скрипт злоумышленник попадает в память сайта и ворует ссылки, получая доступ к аккаунтам всех пользователей. Также есть скрытые ссылки и вредоносные программы, которые имеют очень плачевные последствия. SQL-инъекции, при которых взломщик может читать, записывать данные, а также выполнять множество работ на сервере. Видов таких атак достаточно много и чтоб максимально защитить сайт хостинг-провайдер должен работать вместе с владельцем сайта и быть заодно.

Выбирайте провайдера, который следит за обновлением ПО

Большинство проблем связанных с безопасностью сайта возникают из-за программного обеспечения, которое используется провайдером. А именно тогда, когда пренебрегают своевременным обновлением операционной системы, сервера базы данных и веб-сервера. Это же касается и скриптов, и приложений в целом. Хороший хостинг-провайдер должен поддерживать работу самых последних их версий.

Скрипт — сценарий или своего рода программа с готовыми программными компонентами. Тогда, как скриптовой язык — это язык программирования. Создание и использование скриптов помогает оптимизировать множество процессов, на которые без определенного сценария пользователь каждый раз тратил бы много времени и использовал интерфейс программы вручную.

Регулярно проводите резервное копирование

Резервное копирование сайта (или бэкап, backup) — очень важное мероприятие, которое во многих случаях является той палочкой-выручалочкой, которая восстановит все файлы и сам сайт в прежний подобающий вид. Хороший хостер выполняет бэкап на регулярной основе. Опционально хорошо, когда можно выбрать и задать параметры как часто делать резервное копирование. Идеально — каждый день, неплохо — раз в неделю. Но в любом случае покупая хостинг, вы должны быть уверены, что ваш хостер предоставляет эту услугу.





Убедитесь, что провайдер использует защищенное соединение

Прекрасно, если провайдер поддерживает защищенное соединение для связи с вашим аккаунтом. Благодаря использованию SFTP или SSH у вас не смогут украсть пароли во время передачи файлов через такой протокол передачи файлов, как FTP-клиент.

FTP-клиент — программа для упрощения доступа к FTP-серверу. В зависимости от назначения она может работать предоставляя пользователю доступ к удаленному

FTP-серверу или же работать в качестве текстовой консоли. Благодаря второму режиму пользователь может посылать команды и файлы. Также благодаря данному протоколу все файлы на удаленном сервере отображаются так, как бы они являлись частью файловой системы компьютера. Пример такого использования: публикация страниц сайта на интернет-сервисе веб-мастером, скачивание музыки, видео, игр, программ обычным пользователем. Кстати, интернет-браузер также является FTP-клиентом.

Использование защищенного соединения также важно, как и то, с какими движками и скриптами работает провайдер. Хороший провайдер никогда не разрешит своим пользователям загружать на сервер неизвестные программы. Ибо из-за малейшего некомпетентного действия человека может пострадать вся система, и ваш сайт в том числе.

Соблюдение вышеописанных пунктов — неотъемлемая основа для обеспечения безопасности хостинга, больше информации о надежных хостингах можно узнать здесь. В конце-концов не бойтесь задавать вопросы, когда присматриваетесь к одному из потенциальных хостинг-провайдеров.

Несколько готовых вопросов, которые можно и нужно задать:

Как вы можете защитить мой сайт? Какие меры и в какие сроки предпринимаются в случае эксплуатации или повреждения сайта? Есть защита от DDoS-атак? Есть ли резервное копирование? Насколько легко восстановить данные в случае необходимости? Какие меры безопасности соблюдаются в политике ведения хостинга?

Получив ответы на свои вопросы вы будете знать больше о своем хостинг-провайдере. Будете проинформированы о мерах безопасности, которые предпринимает провайдер, а также о том, насколько лояльно общаются представители компании со своим будущим клиентом, ведь техническая поддержка, скорость ответа и реакция на любые инциденты будет очень важна в дальнейшем совместном сотрудничестве.

Как самостоятельно обезопасить свой сайт?

Помимо хостинг-провайдера, ответственность за безопасность лежит на плечах и самого владельца сайта. Вы отлично защитите свой сайт, если регулярно:

Пользуетесь надежными паролями и не храните их на компьютере.

Регулярно обновляете программные обеспечений на своем ПК и сервере.

Используете только проверенные скрипты и движки.

Сканируете сайт с помощью программ-сканеров на уязвимость.

Размещаете свой сайт на надежном хостинге.

Проводите резервное копирование файлов и базы данных.

Прописали разрешение на доступ к сайту только с вашего IP.

В папку с изображениями и javascript добавили пустые файлы index.php.

Сканируете персональный компьютер на наличие вирусов и троянов.

Заходите в админку сайта только с проверенных компьютеров.

Для того, чтобы обезопасить ваш сайт, вы наверняка примете все необходимые меры безопасности. Ключевым моментом безопасного размещения вашего сайта будет выбор надежного хостинга. Ведь именно сервер этого хостинга будет отвечать за сохранность всех данных. Надежный хостинг-провайдер обеспечивает своих клиентов высоким уровнем безопасности, а также предоставляет быструю и качественную техническую поддержку, позволяет выбрать необходимые параметры и лояльные тарифные планы. Одними из лучших протестированных нами хостингов остаются: Hostinger, Sprinthost, Jino, Fozzy, SiteGround, Beget, MCHOST, TimeWeb, Eurobyte, REG.RU.

Среди них лидирует хостинг-провайдер Hostinger, главным преимуществом которого является высокое качество работы сервиса и очень демократичная цена. Впечатляющая цифра в 30 миллионов человек пользователей по всему миру может о многом сказать, по крайней мере на такого хостинг-провайдера хочется обратить внимание и узнать побольше.