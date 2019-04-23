Xiaomi выпустила умную укулеле

Всего за $89 желающие научиться играть получают огромную возможность обучаться самостоятельно. Китайская компания показала свою версию умной укулеле под названием Populele 2, которая является преемницей Populele. Первая версия была выпущена зимой 2017 г.



Напомним, проект по выпуску умного инструмента Xiaomi осуществляет с фирмой MIJIA, которая помогала собирать средства для проекта. Стороны смогли собрать сумму в 6 раз больше, чем ранее планировалось.

Гавайский инструмент укулеле является четырехструнной щипковой «гитарой». Этот музыкальный инструмент можно оснащать сдвоенными струнами, чтобы сделать из него восьмиструнную гитару. Умная Populele 2 получила актуальный дизайн, поэтому и смотрится в качестве современного электронного инструмента. Первый инструмент сделан из палисандра, а для Populele 2 использовали более улучшенные материалы: карбоновое волокно, синтетическую смолу. Поклонники Populele 2 смогут выбрать себе белый или чёрный инструмент.





Помимо того, инструмент оснащен светодиодами, в работе укулеле поддерживается Bluetooth — эта технология используется для доступа к Music CP (приложения) в смартфоне. Программу позволяет видеть на экране смартфона схему построения аккордов, чтобы музыканты делали себе записи. На грифе инструмента загораются светодиоды, чтобы музыкант смог делать правильную расстановку пальцев под аккорды.

В комплектацию вошли, кроме инструмента, самоучитель по игре, метроном и программа по отслеживанию частых ошибок начинающих. Новая версия Populele подорожала, старая версия предлагалась за $58.

