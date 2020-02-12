Samsung представила флагманскую серию Galaxy S20

В самую ожидаемую южнокорейскую линейку вошли три модели – это смартфоны Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Samsung организовала специальное мероприятие под названием Unpacked 2020. Торжественный анонс прошел в Сан-Франциско, где и впервые показали серию флагманских аппаратов.





Теперь все утечки и слухи относительно смартфонов Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra развеяны. Секретов не осталось. Кроме характеристик, Samsung также объявила цены на свои флагманы, известен и российский прайс-лист на серию Galaxy S20.

Представление возможностей смартфонов начали с камер, что объяснимо, ведь новинки позиционировались в качестве удобных камерофонов. Наконец топовые Samsung избавились от камер 12 Мп, модели Galaxy S20 и Galaxy S20+ будут использовать 64-мегапиксельные камеры, а модель Galaxy S20 Ultra шагнула ещё дальше с основной камерой 108 Мп.





Характеристики камер базовой модели Galaxy S20:

— фронтальная камера 10 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2, углом обзора 80˚ и автофокусом;

— камера 12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;

— камера 12 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8, углом обзора 79˚ и оптической стабилизацией;

— камера 64 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/2,0, углом обзора 76˚ и оптической стабилизацией.

Особенности камер модели Galaxy S20+:

— фронтальная камера 10 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2, углом обзора 80˚ и автофокусом;

— камера 12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;

— камера 12 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8, углом обзора 79˚ и оптической стабилизацией;

— камера 64 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/2,0, углом обзора 76˚и оптической стабилизацией;

— Модуль камеры 3D ToF.

Характеристики камер модели Galaxy S20 Ultra:

— фронтальная камера 40 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2, углом обзора 80˚ и автофокусом;

— камера 12 Мп, объектив с диафрагмой F/2,2 и углом обзора 120˚;

— камера 108 Мп, объектив с диафрагмой F/1,8, углом обзора 79˚и оптической стабилизацией;

— камера 48 Мп, телеобъектив с диафрагмой F/3,5 и оптической стабилизацией;

— поддержка модули камеры 3D ToF;

— предусмотрен переход датчика с разрешения 108 Мп к 12 Мп, это позволяет увеличить захват света и качество снимка.

Мировой релиз южнокорейских смартфонов стартует уже 13 марта 2020 г. Российские цены на модели выглядят таким образом:

Samsung Galaxy S20 стоит 69 990 рублей;

Samsung Galaxy S20+ – 79 990 рублей;

Samsung Galaxy S20 Ultra – 99 990 рублей.