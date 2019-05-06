Google Glass не умер - это будущее промышленности

Google Glass прожил короткую, печальную жизнь. И когда вы оглядываетесь назад, это похоже на сон. Но хоронить пока рано, потому что Glass оказался индустриальным гаджетом.

Когда Google был анонсирован в 2012 году, вокруг Google Glass было много ажиотажа. Он был показан в журнале TIME, одобрен знаменитостями и рекламировался как будущее интеллектуальных устройств. Но Glass не набрал обороты, и его жизнь закончилась в 2015 году.





Как Glass присоединился к рабочей силе

Первые пользователи, такие как Boeing, могли позволить себе потратить тысячи долларов на умные очки, и у них были ресурсы для разработки некоторого полезного программного обеспечения. Когда Google заметил, что Boeing и другие корпорации гораздо больше интересовались Glass, чем обычные потребители, они склонялись к ним. После того, как программа Glass Explorer была закрыта в 2015 году, Google начал работу над выпуском устройства «Enterprise» — версии, созданной специально для промышленного использования.



Glass Enterprise — это более легкая и удобная пара очков. Время работы от батареи превышает восемь часов, и он оснащен светодиодом, который сообщает другим, когда вы фотографируете или записываете видео. Аппаратное обеспечение Glass Enterprise также намного более гибкое, чем версия Explorer. Люди могут снять «Энтерпрайз» со стандартной оправы очков и прикрепить его к защитным очкам или внутренней части шлема.



Glass Enterprise снижает расходы

В компании Boeing полагали, что умные очки могут сократить время обучения и упростить их сложные процессы сборки, удалив бумажные руководства и освободив руки людей. После разработки некоторых пользовательских программ выясняется, что они были правы. Boeing сообщает, что их приложения Glass сокращают время работы на 30%, и улучшают качество работы новых сотрудников на 90%.



Но инженеры и рабочие не единственные, кому требуется Glass. Склады нашли множество применений для устройства. Умные очки могут указать сотрудникам самый быстрый путь к необходимым продуктам, и они могут автоматически сканировать штрих-коды. Нетрудно представить, как Glass может заменить планшеты и сканеры штрих-кодов, которые стали обычным явлением на современных складах.

Будущее Glass

Glass в основном используется на фабриках и складах, но есть много партнеров, пытающихся перетащить умные очки в медицинскую и пищевую промышленность. Они утверждают, что устройство может сократить расходы в ресторанах, помочь детям с аутизмом и обеспечить лучшее чувство независимости для слепых. С другой стороны необходимо проделать большую работу, прежде чем Glass сможет рассказать сотрудникам фаст-фуда, как собирать бутерброд с котлетой, и технология должна упасть ниже 300 долларов, прежде чем любой здравомыслящий владелец ресторана даже захочет его принять.



Сейчас Glass стоит дороже, чем когда-либо, выглядит немного нелепо. И если Apple и Amazon присоединятся к гонке за умные очки, то экономическая конкуренция должна ускорить развитие Glass. Нам просто нужно посмотреть, как все будет развиваться.

