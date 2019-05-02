Google теперь позволит автоматически удалять историю местоположений и веб-активности

Одной из самых больших проблем в нашу современную эру в Интернете является конфиденциальность. То есть какую информация вы хотите, чтобы определенные корпорации знали о ваших привычках в Интернете, использовании приложений и данных о местоположении. Некоторых людей это не волнует, другие делают все возможное, чтобы оставаться анонимными в Интернете, а остальные оказываются посередине.





Одна из наиболее распространенных проблем связана с Google и его практической монополией на поиск и другие онлайн-продукты, не говоря уже о том, что он знает о нас. Поэтому, чтобы успокоить пользователей, поисковый гигант внедряет элементы автоматического удаления истории местоположений и журналов активности веб-приложений.

Гугл в настоящее время внедряет функцию, позволяющую пользователю указать, как долго Google нужно хранить историю о том, куда вы ходили, какие сайты вы посещали и как вы используете свои приложения Google. У вас есть два варианта: 3 или 18 месяцев. По истечении установленного периода соответствующие данные будут удалены из вашей учетной записи.





Эти элементы управления будут доступны всем в ближайшие дни, поэтому ожидайте их появления в разделах «История местоположений» и «Активность в Интернете / приложениях». В сообщении Google блога упоминается, что автоматическое удаление в первую очередь будет реализовано в вышеупомянутых областях, поэтому, возможно, мы увидим аналогичные решения и в других продуктах Google.