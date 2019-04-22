TikTok - угроза здоровью?

TikTok, Musically и аналогичные приложения приобрели огромную популярность за очень короткий период времени. Таким образом, они оказывают большое влияние на жизнь потребителей. Они не созданы причинять какой-либо вред. Скорее это простые приложения, предлагающие различные функции для съемки видео и обеспечивающие разнообразие фоновой музыки для соответствующей работы. Но давайте посмотрим как приложения, такие как TikTok, превратились в возникающую угрозу жизни! И какие социологические и психологические воздействие оказывает TikTok на жизнь пользователя.



Социологические последствия:

Социальная изоляция. Хотя приложение и предназначено для общения с аудиторией, на самом деле потребители, как правило, становятся настолько вовлеченными, что не могут уделять внимание отношениям, которые их окружают, и предпочитают отношения через гаджет.

Трата времени, энергии, денег — разве этого не слишком много, чтобы просто развлечь аудиторию с вероятностью, что им возможно и не понравится то, что вы можете предложить? При этом на самом деле вы ничего не получаете взамен.

Нагота. Хотя приложение не было предназначено для использования таким образом; в основном мы наблюдаем, как молодые девушки хвастаются своим телом во время танцев, чтобы угодить публике. Иногда они подают это под давлением «фанатов» и не хотят терять или разочаровывать своих поклонников.





Источник преследования. Поскольку приложение позволяет делиться контентом по всему миру, существует возможность словесных и физических угроз. Критика через экран уже в порядке вещей, но те же люди могут столкнуться в жизни и могут оказаться угрозой для вас. Опять же, это не вина приложения, но TikTok возлагает большую ответственность на пользователей, которую они обычно не выполняют.

Источник шантажа. В таких культурах, как Пакистан и Индия, где убийство чести очень распространено cодержимое приложений может использоваться для шантажа пользователей, даже если они не были непосредственно вовлечены в это.

Можно вспомнить недавнюю трагедию девушки, подруга которой сняла ее на видео TikTok во время танцев в классе и загрузила его без её ведома. Далее видео стало вирусным и она покончила с собой, когда ее отец получил сердечный приступ после того, как узнал об этом видео.

Психологические влияния:

Нарциссизм. Пользователи таких приложений в основном сильно одержимы собой. Вы можете вспомнить друга, который является пользователем TikTok. Все, о чем они просят — это заснять видео с ними, пока они выполняют все эти сумасшедшие действия, которые, по их мнению, делают их привлекательными.





Причинение боли самому себе. Возможно, вы видели людей, использующих репчатый лук для того, чтобы плакать в каком-то видео, но пользователи TikTok превысили предел членовредительства. Видеоролики о том, как резать руки, танцевать перед проезжающими поездами или автобусами, демонстрировать эмоции и т. д. быстро становятся вирусными.

Депрессия. Вся эта деятельность ведется только для того, чтобы получить популярность, в основном лайки. Но что, если пользователь не сможет получить столько, сколько ему нужно, чтобы удовлетворить свои желания одобрения и признания? Тогда это приводит к напряжению, стрессу и депрессии, которые могут быть доведены до серьезных проблем с психическим здоровьем.

Привлечение внимания. Пользователи TikTok и аналогичных приложений наиболее уязвимы к психологическому расстройству «поиска внимания». Они намерены удовлетворять свою аудиторию и рассматривать ее как источник принятия в обществе. Вместо того, чтобы принимать себя или улучшать то, чего им не хватает, они скрывают это под актерской игрой, искусственный статус, который, как они считают, они получают благодаря временной популярности, приобретаемой в таких приложениях.

Вывод

Использование TikTok и подобных приложений может как навредить, так и способствовать положительному воздействию на пользователя. Они позволяют обнаружить скрытые таланты актёрского мастерства, они могут быть источником развлечений и могут использоваться как способ самовыражения. Но, как говорится, «Избыток всего - плохо».

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