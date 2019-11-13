Facebook занимается слежкой за пользователями

Оказалось, что наблюдение за пользователями является обычной практикой для популярной соцсети, как и большинство технологических компаний, Facebook осуществляет сбор пользовательских данных. При этом в компании объясняют это тем, что слежка велась для повышения качества обслуживания.





Однако специалисты не исключают, что сбор данных осуществляется для показа определенной категории людей так называемой релевантной рекламы или для передачи информации сторонним компаниям, которые могут делать с этими данными всё, что пожелают.

Первым слежку обнаружил веб-дизайнер Джошуа Мэддакс, который при обновлении iOS заметил, что приложение Камера от Facebook самостоятельно запустилось в фоновом режиме, а сервис никак не предупреждает пользователя об этом. Сам запуск невозможно остановить.

Как заявил Мэддакс, ему пришлось проверить этот эффект в пяти устройствах под управлением iOS 13.2.2. Каждое устройство подвергается самопроизвольному запуску камеры при активации приложения Facebook. Пока пользователи Андроид-смартфонов не заметили, что в их смартфоне автоматически срабатывает приложение. Также пока неясно, осуществляет ли Facebook видеосъёмку уже во время работы.



