Селфи камеры - топ 10 дизайнерских решений

С момента запуска iPhone X индустрия смартфонов официально вступила в эру полноэкранного режима. Лучшие производители делают все возможное, чтобы разместить переднюю камеру так, чтобы достигнуть более высокого соотношения площади экрана и габаритов корпуса. Даже смартфоны с ценой менее 10000 р. также получили изящные варианты . 

В настоящее время на рынке представлено в основном 10 дизайнерских решений для фронтальных камер. Среди них следует упомянуть Honor 7i, как первый телефон с поворотным объективом. Тем не менее, он не доступен для покупки в данный момент. 

А пока давайте посмотрим, что изобрели производители, чтобы увеличить  параметр соотношения площади дисплея и габаритов корпуса. 

1. Honor V20 — дизайн с дырочками,


2. Версия с двумя экранами VIVO NEX — одна камера для многоцелевого использования,


3. OPPO Reno — Специальная всплывающая камера,


4. Xiaomi Mi 9 SE — каплевидный вырез,


5. Lenovo Z5 Pro — Слайдер,


6. VIVO X27 — Выплывающая камера,


7. Samsung Galaxy S10 + — Двойная фронтальная камера на экране,


8. Huawei Mate 20 — челка,


9. Meizu 16 — самая маленькая в мире фронтальная камера, расположенная в верхней рамке над дисплеем,


10. Honor 7i — Вращающаяся линза.


Конечно, есть и инвертированная камера в серии Xiaomi Mi MIX — под дисплеем. Когда мы хотим сделать селфи - смартфон нужно перевернуть. Это несколько неудобно. Но мы также должны отметить, что это уникальное решение. 

Хотя современные смартфоны и так оснащены большими безрамочными экранами, покупатели требуют убрать рамки совсем. Таким образом, производители должны прибегать к различным ухищрениям. Некоторые пользователи даже говорят, что им совсем не нужна фронтальная камера, предлагая компаниям её удалить. 

Какой из них вам нравится больше всего?

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