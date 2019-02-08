Смартфон Essential Phone 2 обещает революцию

В мобильном мире, по словам Энди Рубина, ожидается огромные изменения, которые связаны с выходом смартфона Essential Phone 2. Создатель Android представил новый Essential Phone 2 с уникальной камерой, способной «видеть» глубоко, делая дисплей прозрачным.





Первый представитель Essential разработчик показал в 2017 г. Модель много критиковали, хота она получилась очень интересной. Из-за негативных оценок Энди Рубин даже готов был отказаться от выпуска следующий модели и даже снял с продажи Essential Phone.

К счастью, Рубин передумал и начал делать совершенно отличное от Essential Ph-1 новое устройство. Он тогда пообещал, что смартфон получит экран для навигации и поддержку искусственного интеллекта.

Essential Phone 2 благодаря специальной технологии не имеет выреза в корпусе для фронтальной камеры, которая спрятана под экран. Из-за этого во время съёмки дисплей частично становится прозрачным – это позволит проход необходимого для съёмок света. Данную технологию Рубин хочет внедрить в OLED-панелях.





В сети появилось первое изображение ожидаемого телефона. Судя по изображению, в экран встроен и сканер отпечатков. Но главным достоинством Essential Phone 2 станет невидимая фронтальная камера.

Кстати, над созданием аналогичной камеры работает и Samsung, которая сейчас занимается исследованием по размещению селфи-камеры под экран.