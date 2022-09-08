InstaJet — платформа для рекламы бизнеса на русском языке

Российские блогеры давно используют истории в Instagram* для увеличения охватов и продаж в своих аккаунтах, а совсем недавно появился удобный сервис на русском языке InstaJet, который сильно облегчает общение блогеров и владельцев бизнеса. В связи с новостями о сервисе, российские блогеры начали активно регистрироваться в InstaJet. По подсчетам системы число новых аккаунтов только за первые 72 часа превысило отметку в 8 сотен. Также более 5 сотен иностранных блогеров создали аккаунты в InstaJet до того как появилась версия на русском языке и успешно продавали свои услуги благодаря сотрудничеству с сервисом, который облегчил создание нативных сторис в несколько раз.

Рекламировать бизнес стало удобнее

Сервис InstaJet открывает новые возможности для бизнеса. Блогеры будут активнее и плодотворнее сотрудничать с инфлюенсерами — у сервиса есть внушительный список полезных функций:

можно выбрать подходящего под рекламную интеграцию блогера в большом каталоге;

есть гарантии того, что материалы будут опубликованы именно в том виде, в котором хочет заказчик;

служба поддержки, которая всегда онлайн;

очень удобный процесс размещения интеграций;

полные отчеты о каждой рекламной кампании;

удобная и приятная система коммуникации заказчиков и исполнителей и многое другое.

Если до появления сервиса блогерам необходимо было тратить много времени на поиск партнеров по рекламе, то сейчас все стало гораздо проще и быстрее. Автоматизация процессов позволяет инфлюенсерам и компаниям быстро находить друг друга и плодотворно работать. Сервис InstaJet дает возможность оплачивать услуги как физическим, так и юридическим лицам, а также предоставляет все необходимые документы. Заказчик может быстро связываться с блогером и поддержкой, что ускоряет весь процесс еще в несколько раз.

Помимо перечисленных выше плюсов, InstaJet гарантирует полную прозрачность и надежность в оплате интеграций и отсутствие юридических сложностей в работе с крупными брендами. Стоит также заметить, что все аккаунты блогеров модерируются вручную, что гарантирует качество выполняемой блогером работы.

InstaJet даст бизнес-владельцу возможность быстро и легко находить блогеров и продвигать свой товар. Сервис уже по достоинству оценили в России и за рубежом, что только подтверждает выгоду от его использования.

*запрещенная в РФ организация, признанная экстремистской