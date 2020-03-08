Существуют 4 типичные ошибки при запуске сайта. После внимательного анализа данных ошибок станет намного проще ответить на вопрос сколько стоит создать сайт. Разберем поочередно их все.

Отсутствие стратегического планирования

Не знание всех средство массовой информации и не использование его информативных возможностей.



Нет плана, что они могут сделать с веб-сайтом.



Владельцы сайта не принимают во внимание, что сайт должен быть зарегистрирован в отечественных и международных поисковиках, чтобы их сайт смогли найти интернет-пользователи.



Еще одна проблема состоит в том, что на довольно многих сайтах используется только страница с одним браузером, теряя сразу возможность посещения значительным слоем населения.





Отсутствие продвижения сайта

Существует мнение, что в Интернете сайты продвигают в одиночку, например, потому что на веб-сайт не переходят люди с других рекламных кампаний.



Не используются в коммуникационных кампаниях преимущества и новые возможности веб-сайта или возможно, эти кампании не в используются в интернете вовсе интернете, потому что владельцы сайта думают, что он чужд всем другим видам деятельности компании.





Отсутствие взаимодействия между сайтом и пользователем



Принципиальным различием между интернетом и традиционными средствами массовой информации является интерактивность. От этого страдает легкость, которую предлагает сеть. Как правило, они не предпринимают попыток:



— Представить профессиональный бизнес-имидж;



— Сделать сайт более динамичным, интересным и быстрым в использовании;



— Общаться с вашими клиентами, рассказывать им о преимуществах продукта и компании;



— Предвидеть вопросы ваших клиентов;



— Установления безопасных и простых процедур выставления счетов;



— Установления активного механизма, с помощью которого можно узнать мнения клиентов, чтобы постоянно улучшать содержание и презентацию сайта;



— Предложить возможность личного контакта для клиентов, нуждающихся в уходе.



Эти аспекты также позволяют нам сделать вывод, что владельцы сайта больше озабочены техническими аспектами, чем маркетинг, коммуникации и.т.д. Лица, ответственные за эти услуги, как правило, являются компьютерными и/или телекоммуникационными инженерами, но им пошло бы на пользу освоение таких специальностей как журналистика, маркетинг, реклама, социология, психология и т.д. Люди из этих дисциплин более восприимчивы к пониманию интерактивного общения, чем те, которые более обеспокоены компьютерными и телекоммуникационными технологиями.





80% сайты не имеют собственного домена



80% веб-сайтов не имеют собственного домена, так же это происходит с сайтами, которые есть в поисковых системах.Участники торгов информации не имеют надлежащих указаний со стороны интернет-провайдеров в отношении получение собственного домена для эффективного определения местоположения вашего URL-адреса со стороны пользователей интернета.

Описанные выше случаи не исчерпывают всего многообразия проблем, но являются основными, которые следует учесть еще на этапе планирования и заложить в расчет.