Как выбрать провайдера СМС-рассылок

Одним из наиболее популярных маркетинговых инструментов является рассылка по СМС. С ее помощью можно добиться впечатляющих результатов сравнительно легким путем.
СМС-рассылка выполняет такие функции:
- Служит рекламным инструментом;
- Информирует клиентов о важных событиях и мероприятиях;
- Участвует в опросах и анкетировании;
- Осуществляет взаимоконтакт с аудиторией;
- Помогает в рекламе нового продукта;
- Служит инструментом повышения лояльности у целевой аудитории.
Услугу по рассылке сообщений предоставляет провайдер, который не является сотовым оператором, и в его компетенции конкретно рассылка сообщений.
В своей деятельности провайдер СМС-рассылок использует специальное программное обеспечение и шлюзы, благодаря которым они меняют пути отправки СМС, доставляя их в центры сотовых операторов.
Когда вы выбираете провайдера СМС-рассылок, то важно понимать, что он не может гарантировать отправку сообщений пользователям. Эту функцию осуществляет мобильный оператор. Провайдер рассылок лишь доставляет сообщения в операторский центр.
Чтобы выбрать надежного провайдера рассылки, необходимо учитывать такие факторы:
- Опыт работы в целом и дату регистрации компании;
- Предоставление гарантии конфиденциальности;
- Оперативная техподдержка или клиентская служба поддержки;
- Тестовый период действия;
- Предоставление гарантии доставки СМС в виде отчетов.
Опыт работы
По дате регистрации вы сможете оценить опыт работы компании на рынке. У организации с опытом есть обширная клиентская база, отзывы и документированные успехи. Выбирая провайдера по рассылке СМС, важно тщательно изучить опыт его деятельности.
Конфиденциальность
Под гарантией конфиденциальности принято понимать, что провайдер не будет никому разглашать данные о вашей клиентской базе и частоту рассылки. Неразглашение данных – важный пункт договора, и он обязательно должен присутствовать в контракте.
Служба поддержки
В профессиональной компании обязательно есть консультационная клиентская служба, где можно получить ответы на возникающие вопросы. Если техническая поддержка или клиентская служба круглосуточно на связи, то это говорит о высоком уровне провайдера.
Тестовый период пользования
О полноценном пробном периоде речи не идет, но должна быть возможность протестировать рассылку бесплатно. Если компания такой услуги не предоставляет, то можно поставить под сомнение ее профессионализм.
Гарантия отчетности
Отчет о доставке сообщений важен в качестве одного из инструментов анализа эффективности СМС-маркетинга, если провайдер не предоставляет отчета, то вы не сможете вести маркетинговую статистику. В таком случае эффективность мероприятия будет значительно ниже.
От выбора провайдера СМС-рассылок зависит то, насколько успешным будет продвижение вашего бизнеса с помощью этого популярного маркетингового инструмента. Поэтому важно, чтобы компания отвечала всем критериям надежности и качества.