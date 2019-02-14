Как выбрать провайдера СМС-рассылок

Одним из наиболее популярных маркетинговых инструментов является рассылка по СМС. С ее помощью можно добиться впечатляющих результатов сравнительно легким путем.

СМС-рассылка выполняет такие функции:

Служит рекламным инструментом;



Информирует клиентов о важных событиях и мероприятиях;



Участвует в опросах и анкетировании;



Осуществляет взаимоконтакт с аудиторией;



Помогает в рекламе нового продукта;



Служит инструментом повышения лояльности у целевой аудитории.













Услугу по рассылке сообщений предоставляет провайдер, который не является сотовым оператором, и в его компетенции конкретно рассылка сообщений.



В своей деятельности провайдер СМС-рассылок использует специальное программное обеспечение и шлюзы, благодаря которым они меняют пути отправки СМС, доставляя их в центры сотовых операторов.

Когда вы выбираете провайдера СМС-рассылок, то важно понимать, что он не может гарантировать отправку сообщений пользователям. Эту функцию осуществляет мобильный оператор. Провайдер рассылок лишь доставляет сообщения в операторский центр.

Чтобы выбрать надежного провайдера рассылки, необходимо учитывать такие факторы:

Опыт работы в целом и дату регистрации компании;



Предоставление гарантии конфиденциальности;



Оперативная техподдержка или клиентская служба поддержки;



Тестовый период действия;



Предоставление гарантии доставки СМС в виде отчетов.



Опыт работы

По дате регистрации вы сможете оценить опыт работы компании на рынке. У организации с опытом есть обширная клиентская база, отзывы и документированные успехи. Выбирая провайдера по рассылке СМС, важно тщательно изучить опыт его деятельности.

Конфиденциальность

Под гарантией конфиденциальности принято понимать, что провайдер не будет никому разглашать данные о вашей клиентской базе и частоту рассылки. Неразглашение данных – важный пункт договора, и он обязательно должен присутствовать в контракте.

Служба поддержки

В профессиональной компании обязательно есть консультационная клиентская служба, где можно получить ответы на возникающие вопросы. Если техническая поддержка или клиентская служба круглосуточно на связи, то это говорит о высоком уровне провайдера.

Тестовый период пользования

О полноценном пробном периоде речи не идет, но должна быть возможность протестировать рассылку бесплатно. Если компания такой услуги не предоставляет, то можно поставить под сомнение ее профессионализм.

Гарантия отчетности

Отчет о доставке сообщений важен в качестве одного из инструментов анализа эффективности СМС-маркетинга, если провайдер не предоставляет отчета, то вы не сможете вести маркетинговую статистику. В таком случае эффективность мероприятия будет значительно ниже.

От выбора провайдера СМС-рассылок зависит то, насколько успешным будет продвижение вашего бизнеса с помощью этого популярного маркетингового инструмента. Поэтому важно, чтобы компания отвечала всем критериям надежности и качества.