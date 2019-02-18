Компания TCL готовит уникальные складные

Этот производитель является владельцем брендов BlackBerry и Alcatel. TCL готовит несколько складных телефонов, которые смогут использовать гибкие экраны – один из телефонов трансформируется в браслет.





Компания TCL описывает свои проекты по-разному, так, два устройства очень напоминают в разложенном виде планшет, ещё два аппарата складываются поперёк экрана, а не вдоль, они напоминают телефон-раскладушку. Последний смартфон напоминает браслет, он оборачиваться вокруг запястья и работает в качестве умных часов.

«Планшетный» смартфон складывается дисплеем внутрь, второй — в наружу. «Раскладушки» получились более длиннее, они сгибаются внутрь, а также наружу.

Эти аппараты являются концептуальными, ожидать их выхода в ближайшее время не стоит. По информации от TCL, аппараты могут появиться под брендами BlackBerry и Alcatel только в 2020 году.





Напомним, китайская TCL занимается выпуском бюджетных телевизоров, которые пользуются огромным спросом в Азии. Последнее время компания начала успешно поставлять на мировые рынки смартфоны под марками BlackBerry Mobile и Alcatel. Сейчас компания поставляет планшеты и смартфоны, а также готовит сразу пять устройств с гибким экраном.